الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس.. أمطار خفيفة وشبورة صباحية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 27 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

طقس الخميس نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.
- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الخميس ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

نصيحة من الأرصاد للمواطنين
وكانت نصحت هيئة الأرصاد الجوية، بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

وناشدت المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقٍ للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 22 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 31
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 22 والعظمى 31
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 30
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 22 والعظمى 32
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 31
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 32 
درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 31
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في نخل الصغرى 19 والعظمى 36 
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 28 والعظمى 37 
درجات الحرارة في طابا الصغرى 26 والعظمى 36 
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 19 والعظمى 33
درجات الحرارة في الطور الصغرى 27 والعظمى 35 
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 38
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 39
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 40 
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 26 والعظمى 41 
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 41
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 24 والعظمى 39
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 27 والعظمى 38
درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 27 والعظمى 37 
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 28 والعظمى 36
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 36

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