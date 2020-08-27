"من مصر لتونس".. هاني شاكر يعلن الحرب على حسن شاكوش وعمر كمال



وأضاف حلمى عبد الباقى، إن نقابة الموسيقيين في تونس استجابت مشكورة لطلب نقابة الموسيقيين المصرية، وذلك من أجل الحفاظ على هوية الفن المصرى وصورته أمام العالم ومواجهة الإسفاف بكل أشكاله .





يذكر أن هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية، قد قررت فى اجتماعها الأخير لفت نظر الفنان أحمد سعد بسبب طرحه أغنية مشتركة مع المطرب الشعبي ‏حسن شاكوش غير المصرح له بالعمل، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح ‏المنظمة للعمل بالنقابة‎.‎





واكتفت هيئة المكتب بذلك بناء على توجيهات الفنان هانى شاكر نقيب ‏المهن الموسيقية، بعد تلقيه اعتذارا من الفنان أحمد سعد بعد تفهمه للأمر، ‏مؤكدا التزامه بالقانون واللوائح وعدم مخالفتها.

تواصل الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية مع مسئولي نقابة الموسيقيين التونسية هاتفياً من أجل وقف الحفلات التي كان المقرر إقامتها في تونس لمطربى المهرجانات، وهذا ما قاله الفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية.