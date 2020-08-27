عاجل.. الأهلي يعلن أسباب رفضه دعوة رئيس الزمالك













أوضحت إدارة النادي الأهلي في بيان رسمي أسباب رفضها دعوة رئيس الزمالك للمشاركة في إحتفالات يقيمها في ناديه ..

وجاء نص البيان كالتالي:





النادي الأهلي وهو يحترم كيان نادي الزمالك وأعضاؤه وجماهيره. يود التأكيد على العديد من النقاط فيما يخص الدعوة التي وجهها رئيس نادي الزمالك لمجلس إدارة الأهلي للمشاركة في احتفالات يقيمها بناديه: -





أولاً : تم استقبال مندوبي نادي الزمالك حاملي الدعوة بالشكل الذي يليق بقيم وتقاليد الأهلي. وهو ثابت لدينا بالصوت والصورة في كاميرات المراقبة على بوابات النادي. على عكس ما ورد في بيان نادي الزمالك من كلام عار تماماً من الصحة وهو قيامنا بطرد مندوبيه.





ثانياً : كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة للمشاركة في احتفالات ممن أساء لكل المصريين على مدار ما يقرب من عاميين كاملين عبر الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي بألفاظ خارجه وسباب وشتائم وخوض في الأعراض وإثارة الفتن بين الجماهير وهدم لكل قيم المجتمع المصري دون حسيب أو رقيب.





ثالثاً : كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة ممن سب وشتم النادي ورموزه وقياداته وكال لهم الاتهامات الباطلة وأساء إلى أسرهم،وهو يحتمي بحصانة برلمانية تقف حائلاً. أمام تفعيل القانون في بلد سيادة القانون.





رابعاً : كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة ممن تقدمنا ضده ب ١٣ بلاغ لمعالي المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تجاوزاته التي فاقت كل الحدود بطريقه شبه يومية على شاشة قناة ناديه، وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن للأسف تعطل القانون.





خامساً : كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة ممن تقدمنا ضده بشكاوى لكافة الجهات المعنية. وطلبنا الحصول على حقوقنا المشروعة وبالقانون.. وللأسف لم نتلق أي رد من أي جهة حتى الآن بالرغم من تكرار شكوانا لذات الجهات على مدار ما يقرب من عامين.





سادساً : كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة ممن رفض ارثاء مبدأ الروح الرياضية عندما قام أحد أبناء الأهلي بزيارة زميله ابن نادي الزمالك بالمستشفي بعدما تعرض الأخير للإصابة في مباراة القمة. ورفض رئيس الزمالك هذه الزيارة وهذه الروح الرياضية. بل وأعلن رسمياً عن قيامه بشكوى ابن الأهلي لاتحاد الكرة والفيفا في سابقة لم تحدث من قبل.



