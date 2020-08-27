عاجل.. الإفتاء توضح حكم صيام عاشوراء منفردًا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:45 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
الفجر
Advertisements
حسمت دار الإفتاء، مسألة صوم "عاشوراء"، لمن صام تاسوعاء وعاشوراء، مشددة على أن من صامهما صيامه صحيح، ولا يلزمه صوم اليوم الثالث.

وقالت الدار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بخصوص صيام عاشوراء، يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا دون صيام يوم قبله أو بعده وهذا العام يوافق يوم السبت ويجوز هذا أيضا".

وأضافت الدار: "ومن صام تاسوعاء وعاشوراء فصيامه صحيح ولا يلزمه يوم ثالث".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عاشوراء صوم عاشوراء دار الإفتاء بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تعليق ناري من عبدالحفيظ بعد فوز الأهلي على الجونة

منذ ساعة

مانشستر سيتي يصدم برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ حوالي 11 ساعة

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. أعراض جديدة للإصابة بـ"كورونا"

منذ أقل من ساعة

تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم ميسي

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يدرس التراجع عن رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ليس نيمار.. برشلونة يستهدف نجم باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

شاهد - مروان محسن يسجل هدفًا عالميًا من صناعة محمد الشناوي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - أول تعليق من مروان محسن بعد هدفه أمام الجونة

منذ أقل من ساعتين

هدف برشلونة يقترب من إنتر ميلان

منذ ساعة و 19 دقيقة

الحكومة تعلن موعد تطبيق غرامات الرسوب بالجامعات

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الأهلي على شكوى مرتضى منصور إهانة مندوب الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد التشاور مع زوجته.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

"هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟.. "الإفتاء" تجيب

"الإفتاء" توضح حكم صيام يوم عرفة "منفردًا"

لهذا السبب نصوم يوم تاسوعاء؟

تعرف على فضل صيام يوم "تاسوعاء وعاشوراء" وسبب التسمية

"الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بعاشوراء

"نجاه موسى من فرعون".. تعرف على فضل صيام يوم عاشوراء 2019‎

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم ميسي

12:31 ص

بعد التشاور مع زوجته.. ميسي يختار وجهته المقبلة

11:45 م

الحكومة تعلن موعد تطبيق غرامات الرسوب بالجامعات

09:32 م

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى