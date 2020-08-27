نجم الإسماعيلي السابق: الأهلي يفتقر للحلول الهجومية ولابد من حل أزمة اجاي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:35 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أبدى حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، استيائه، من أداء النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، خلال الفترة الأخيرة.

وأشار حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن أجاي عليه علامات استفهام كبيرة في المباريات الأخيرة للأهلي، مؤكدا أنه لابد أن يتحدث معه أحد.

وأكد أن الأهلي يفتقر إلى الحلول الهجومية، تحديداً في الشوط الأول من مباراة الجونة، مشيرا إلى أن لاعبي الأهلي ساعدوا "بيدرو" علي سير المباراة نحو التعادل حتى الوقت القاتل.

وواصل، "مدرب الجونة أدار مباراة الأهلي بشكل جيِّد جداً، وقام باستغلال عمله في الأهلي من قبل بشكل أكثر من رائع".

وأوضح أن بيدرو يعلم جيداً أن الأهلي عند هزيمته في مباراة مثل الزمالك سيدخل المباراة التالية بشراسة هجومية كبيرة، ونجح في إيقاف ذلك.

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