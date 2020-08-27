تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم ميسي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:31 ص
بوابة الفجر
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف برشلونة الإسباني في الصيف الحالي وذلك بعد أن أبلغ إدارة البلوجرانا برغبته في الرحيل عن قلعة كامب نو.

وأشارت شبكة ESPN العالمية إلى أن ميسي أرسل فاكسا إلى ناديه يبلغه فيه برغبته في تفعيل بند فسخ التعاقد من جانب واحد حسبما ينص العقد على الرغم من تأكيدات الصحف الكتالونية على انتهاء صلاحيته في يونيو الماضي.

وأفادت الشبكة العالمية بأنه في ظل إصرار ميسي على الرحيل عن النادي الكتالوني بعد 19 عامًا أمضاها داخل النادي الذي كبر بداخله بدأت الأندية الأوروبية في الصراع للحصول على خدماته على رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت الشبكة العالمية أن مجموعة سيتي جروب المالكة لمانشستر سيتي بدأت مفاوضاتها مع الهداف التاريخي لبرشلونة من أجل الحصول على توقيعه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الشبكة العالمية أن العرض تضمن توقيع ميسي لمانشستر سيتي لمدة 3 مواسم على أن ينتقل بعدها لصفوف نيويورك سيتي الأمريكي للعب له لموسمين.

ونوهت الشبكة العالمية أن ذلك بعني أن ميسي سيبقى داخل ملعب الاتحاد حتى بلوغه 36 عامًا على أن يتحول إلى نيويورك سيتي المملوك لمجموعة سيتي جروب أيضًا ليختتم مسيرته به في سن الـ38.

وألمحت الشبكة العالمية أن ميسي رحب بالانضمام إلى صفوف المان سيتي لا سيما في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين بجانب وجود مديره الفني السابق الإسباني بيب جوارديولا على رأس الجهاز الفني للسيتزنز.
وأشارت الشبكة العالمية إلى بجانب ذلك فإن الفرصة ستتاح لميسي للعب برفقة صديقه وزميله في المنتخب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو وهو الذي تربطه علاقة وطيدة بنجم وقائد برشلونة الحالي.

أخبار تهمك

كارتيرون يدرس التراجع عن رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الحكومة تعلن موعد تطبيق غرامات الرسوب بالجامعات

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من عبدالحفيظ بعد فوز الأهلي على الجونة

منذ أقل من ساعة

شاهد - مروان محسن يسجل هدفًا عالميًا من صناعة محمد الشناوي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مانشستر سيتي يصدم برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من مروان محسن بعد هدفه أمام الجونة

منذ ساعة و نصف

بعد التشاور مع زوجته.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ ساعة و نصف

أول رد من الأهلي على شكوى مرتضى منصور إهانة مندوب الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 8 ساعات

ليس نيمار.. برشلونة يستهدف نجم باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 47 دقيقة

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ حوالي 7 ساعات

هدف برشلونة يقترب من إنتر ميلان

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة.. أعراض جديدة للإصابة بـ"كورونا"

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم ميسي

منذ ساعة الا ربع

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم ميسي

12:31 ص

بعد التشاور مع زوجته.. ميسي يختار وجهته المقبلة

11:45 م

الحكومة تعلن موعد تطبيق غرامات الرسوب بالجامعات

09:32 م

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى