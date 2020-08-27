قائد منتخب السويس: مساندة الجماهير تمنحنا فرصة الصعود للممتاز

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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كشف اللاعب محمد علاء هيكل قائد منتخب السويس، إن مواجهة فريق النصر الودية، كانت تجربة قوية، وهامة في الوقت الراهن، وذلك استعدادًا لاستئناف بطولة دوري القسم الثانى، الذى من المقرر أن ينطلق 20 سبتمبر المُقبل.

وتحدث قائد السويس " للفجر " قائلًا : إن الجميع رشح العديد من الفرق للصعود للدوري الممتاز، ولكن لم يتوقع أحد تصدر فريق سيراميكا البطولة برصيد 32 نقطة، وايضًا منتخب السويس صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

وأضاف " هيكل " ان فرصة منتخب السويس أفضل من باقي الفرق من حيث الجاهزية والاستعداد لمواجهة باقي الفرق داخل المنافسة، مؤكدًا إن الفوز في كل مباراة بمثابه التقدم خطوه نحو القمة.

وطلب " هيكل " ان جماهير السويس تساند الجهاز الفنى بقيادة أشرف خضر، واللاعبين من أجل تحقيق حلم الصعود الي الدوري الممتاز.

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