التعليم العالي: إقبال شديد من الطلاب على الجامعات الأهلية (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزار التعليم العالي، إن هناك إقبال شديد من الطلاب على الجامعات الأهلية.









وأشار "عبدالغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن حجم الزيارات على الموقع الخاص بالوزارة وصلت إلى 8 ملايين زيارة بالأمس.





وأضاف أن هناك إقبال كبير على الجامعات الأهلية، لافتًا إلى أن خبراء أجانب لديهم رغبة في المشاركة في العملية التعليمية في الجامعات الأهلية.





رسوم بقرار وزاري

وفي وقت سابق، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرسوم المفروضة بقرار وزاري على الطلاب الراسبين في الجامعات، لا تمثل 15% من التكاليف التي تتحملها الدولة في العملية التعليمية.





وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن تزايد عدد الطلاب الراسبين يؤثر على التحاق الطلاب المستجدين، ويقلل من جودة التعليم نتيجة التزاحم بين الطلاب.





وعن تخلف الطالب عن الامتحانات، أوضح الوزير أن غياب الطالب نتيجة لعذر قهري لا ينطبق عليه القرار الوزاري الأخير.





وكان مجلس الوزراء قرر قانونًا بفرض رسوم على الطلاب الراسبين وفق عدد مرات الرسوب، اعتبارًا من العام الدراسي 2021 2022.









قانون تنظيم الجامعات

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.





ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (197 مكررا) نصها الآتي:





يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعى أو فصل دراسى محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.





(المادة الثانية)





يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره





ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وذلك بشكل نهائي، حيث سبق مناقشته في جلسة سابقة.





ويهدف القانون إلى:





الحفاظ على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية.





كما يستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.













وينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.



