هدف برشلونة يقترب من إنتر ميلان





يبدو أن الأزمات الأخيرة في النادي الكتالوني سوف تبعده نوع ما عن تدعيم خط وسط الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .





وكان كيكي سيتين ومن بعده رونالد كومان لديهم رغبة قوية في حل مشكلة الوسط، بعد رحيل آرثر ميلو وإقتراب رحيل الثنائي إيفان راكيتيتش، وفيدال.





وحظي تانجي ندومبيلي لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، باهتمام كبير من نادي برشلونة، وذلك بناء على رغبة قوية، من المدير الفني السابق كيكي سيتين.





ووفقاً لموقع " توتو سبورت " فإن ندومبيلي يقترب بشده من الكالتشيو من بوابه إنتر ميلان، وذلك بناء على رغبة المدير الفني أنطونيو كونتي.





وأشار الموقع أن دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام ليس لدية اي نية في التفريط في اللاعب الفرنسي، خاصة بعد تمسك البرتغالي جوزيه مورينيو بخدماته.



