حسني عبدربه: هدف مروان محسن في الجونة ردًا على المنتقدين بطريقة مثالية





أشار حسني عبدربه نجم نادي الإسماعيلي السابق، إلى أنن هدف مروان محسن في شباك الجونة كان رد مثالي على المنتقدين لمهاجم الأهلي خلال الفترة الماضية ،بعد نجاحه في حصد ثلاث نقاط غالية للقلعة الحمراء في مباراة صعبة للغاية.





وقال عبدربه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، أن مروان محسن مهاجم كبير للغاية، وإمكانياته مميزة، لكنه يفتقد فقط للتركيز داخل الملعب، مع عدم استناطه للانتقادات التي توجه له.





وأضاف، "أي لاعب معرض للمرور بحالة من سوء التوفيق ،وهدف مروان محسن في شباك الجونة سيعيد الثقة له، خلال الفترة المقبلة في كل المسابقات التي يشارك فيها الأهلي ".





وواصل، "بالتأكيد أن مروان محسن قريب للغاية من ربنا، وربنا كرمه بهذا الهدف المهم للغاية للرد على كل الناس اللي اتريقت عليه وهاجمته بعد مباراة الزمالك".



