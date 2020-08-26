حسني عبدربه: هدف مروان محسن في الجونة ردًا على المنتقدين بطريقة مثالية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:58 م
مروان محسن
مروان محسن
أمل الحلفاوي
Advertisements

أشار حسني عبدربه نجم نادي الإسماعيلي السابق، إلى أنن هدف مروان محسن في شباك الجونة كان رد مثالي على المنتقدين لمهاجم الأهلي خلال الفترة الماضية ،بعد نجاحه في حصد ثلاث نقاط غالية للقلعة الحمراء في مباراة صعبة للغاية.

وقال عبدربه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، أن مروان محسن مهاجم كبير للغاية، وإمكانياته مميزة، لكنه يفتقد فقط للتركيز داخل الملعب، مع عدم استناطه للانتقادات التي توجه له.

وأضاف، "أي لاعب معرض للمرور بحالة من سوء التوفيق ،وهدف مروان محسن في شباك الجونة سيعيد الثقة له، خلال الفترة المقبلة في كل المسابقات التي يشارك فيها الأهلي ".

وواصل، "بالتأكيد أن مروان محسن قريب للغاية من ربنا، وربنا كرمه بهذا الهدف المهم للغاية للرد على كل الناس اللي اتريقت عليه وهاجمته بعد مباراة الزمالك".

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد التشاور مع زوجته.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ أقل من ساعتين

مانشستر سيتي يصدم برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من عبدالحفيظ بعد فوز الأهلي على الجونة

منذ ساعة

أول رد من الأهلي على شكوى مرتضى منصور إهانة مندوب الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. أعراض جديدة للإصابة بـ"كورونا"

منذ أقل من ساعة

هدف برشلونة يقترب من إنتر ميلان

منذ ساعة و 20 دقيقة

شاهد - مروان محسن يسجل هدفًا عالميًا من صناعة محمد الشناوي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم ميسي

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول تعليق من مروان محسن بعد هدفه أمام الجونة

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يدرس التراجع عن رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تعلن موعد تطبيق غرامات الرسوب بالجامعات

منذ حوالي 4 ساعات

ليس نيمار.. برشلونة يستهدف نجم باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم ميسي

12:31 ص

بعد التشاور مع زوجته.. ميسي يختار وجهته المقبلة

11:45 م

الحكومة تعلن موعد تطبيق غرامات الرسوب بالجامعات

09:32 م

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى