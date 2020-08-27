مفاجأة.. أعراض جديدة للإصابة بـ"كورونا"

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور باسم أمين، استشاري بمعهد الكبد القومي، أنهم رصدوا تغيرا في أعراض الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

وأشار "أمين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأربعاء، إلى أن الأعراض الجديدة تتعلق بالجهاز الهضمي، موضحا أن من يشعر بالآلام في البطن، وشعور بالغثيان، وفقدان شهية، وإسهال، عليه التوجه فورا لإجراء التحاليل المعروفة لفحص كورونا للتأكد من الإصابة.

وأوضح استشاري بمعهد الكبد القومي، أن ارتفاع الحرارة ليوم واحد فقط من الأعراض الجديدة للإصابة بفيروس كورونا، مشددا على ضرورة من يشعر بهذه الأعراض ألا ينتظر كثيرا ويتوجه للطبيب فورا خاصة كبار السن حتى لا يدخل في جفاف.

هذا، وارتفع معدل إصابات فيروس كورونا اليومي، حتى سجل أمس الأربعاء، 206 حالات، بعدما سجل أمس الثلاثاء 141 حالة، إلى أن وصل معدل إجمالي إصابات كورونا إلى 97825 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 996 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68713 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها، و5317 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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