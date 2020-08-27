الإدارة الهندسية بأسيوط عن هدم سينما "رينسانس": وزارة الثقافة وافقت

قال المهندس أحمد عبدالسلام، رئيس الإدارة الهندسية بأسيوط، إن الإدارة تعاملت مع إزالة سينما "رينسانس" بالمحافظة، على أساس مبنى تم استيفاء شروط الهدم، مشددًا على أن وزارة الثقافة وافقت على القرار، موضحا: "وزير الثقافة وافق على قرار الهدم، وموجودة المستندات التي تؤكد ذلك".





وأضاف "عبدالسلام "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السينما كانت على مساحة 1400 متر مسطح فى منطقة حيوية بمحافظة أسيوط وقرار الإزالة صدر 2018 والهدم تم بالكامل، وتابع:"الـ1400 متر أصبحوا متساوين بالأرض".





وردًا على سعد عبدالرحمن، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، الذي قال إن محافظ أسيوط الحالي هو الذي أصدر قرار الهدم، قال "عبدالسلام": "لا يوجد محافظ له دخل بقرارات الإدارات العاملة في المحافظة كونها تعمل وفق لوائح وقوانين، ولكنه يتدخل عندما يكون هناك تقصير أو خلل ماء".



