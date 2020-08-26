يسرا ترفع شعار "مهما كبرت صغير" وترقص ببهجة في حفل خطوبة ابنة مدحت العدل (فيديو)

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حضرت النجمة يسرا، حفل خطوبة أية العدل ابنة دكتور مدحت العدل منذ ايام وببهجتها المعهودة قامت بالرقص علي عدد من الاغاني لحكيم وايهاب توفيق وآخرهم بنت الجيران لعمر كمال وحسن شاكوش ورفعت شعار "مهما كبرت صغير" حيث تتميز دائما بضحكتها وبهجتها.





حيث احتفل الدكتور مدحت العدل بخطوبة ابنته آية العدل على عمر شطا ، في إحدى قري الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمشاهير وبعض رجال الأعمال، على رأسهم النجوم لبلبة، وليلى علوى وإلهام شاهين ويسرا وحسين فهمي وهالة صدقي، والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية بوسي شلبي وآخرين.





يذكر أن آخر أعمال يسرا، فيلم "صاحب المقام" بالإضافة لمسلسل "خيانة عهد" الذي شاركت به خلال رمضان 2020، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في بطولته الفنان خالد أنور وعبير صبري وحلا شيحة.



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