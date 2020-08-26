جامعة بني سويف تبحث نشر مخرجات مشاريع الطلاب لرفع تصنيفها

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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ناقش الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف خلال ترأسه اجتماع مركز تطوير الأداء الجامعي، اليوم الاربعاء، مقترح نشر مخرجات مشاريع الطلاب في صورة أوراق بحثية بمجلات الجامعة المختلفة بهدف رفع تصنيف الجامعة.

جاء ذلك في حضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فرغلي مدير المركز، وأعضاء المجلس.

كما ناقش الاجتماع تفاصيل إعلان مشروعات شباب الباحثين بمرحلتها الرابعة، وقبول التقرير النهائي لأحد المشاريع التنافسية بالمرحلة الرابعة والخامسة، بالإضافة إلى مناقشة التوصيات المقترحة من مكتب التصنيف الدولي للنهوض بتصنيف الجامعة، ومناقشة تغير اسم المكتب إلى مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، واعتماد تقرير التنمية المستدامة، ورفعه على الموقع الرسمي للجامعة.

تسجيل الرغبات

وكان رئيس الجامعة، أعلن، اليوم، عن مواصلة استقبال معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي لليوم الخامس على التوالي، وذلك لإجراء التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 20202021، والتي شهدت إقبالًا ملحوظًا من الطلاب، حيث بلغ عددهم 960 طالب بمعامل كليتي الإعلام والحاسبات والذكاء الاصطناعي ومعمل فاصل 7بكلية التجارة وذلك بناء علي تعليمات وزارة التعليم العالي التي أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات المختلفة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تيسيرًا على الطلاب لتسجيل رغباتهم وتوجيههم، والرد على استفساراتهم من قبل أخصائيين مؤهلين بقطاع شؤون الطلاب بجامعة بني سويف؛ وفرت الجامعة معامل متطورة للحاسب الآلي علما بأن القوة الاستيعابية للمعامل تبلغ 130 جهاز حاسب آلي ويتواجد بها موظفين وفنيين مختصين لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للطلاب الجدد في حال طلبهم.

يذكر أن رئيس جامعة بنى سويف قد وجه بضرورة قيام الطلاب المترددين على المعامل الجامعية بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية بارتداء الماسك الطبي، مع إتباع الإجراءات الوقائية المقررة من حيث مراعاة التباعد بين الطلاب والآليات الخاصة في التعامل مع الأجهزة بالمعامل حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب في ظل جائحة كورونا.

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