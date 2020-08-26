الكشف عن مدة غياب محمد عبد الشافي مع الزمالك

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث محمد رضا وكيل أعمال اللاعب محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن مدة غياب «شيفو» عن القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، بعد إصابته في مباراة الأهلي الأخيرة بالدوري المصري.

 

مدة غياب محمد عبدالشافي عن الزمالك

 

وأجرى محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عملية جراحية ناجحة أمس الأحد، بعد إصابته في لقاء القمة.

 

من جانبه علق محمد رضا وكيل أعمال محمد عبدالشافي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي، عن مدة غياب اللاعب، معلقًا: " سيعود للمشاركة في مباريات الفريق الكروي الأول بعد 8 أسابيع".

 

وواصل: "محمد عبدالشافي سيعود للتدريبات الجماعية لنادي الزمالك بعد 8 أسابيع، وسيكون اللاعب جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات والتدريبات الجماعية".

 

من جانبه  حرص وليد سليمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على زيارة محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، بعد إصابة الأخيرة.

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