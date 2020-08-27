رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق: إزالة سينما أسيوط هدم للتنوير

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال سعد عبدالرحمن، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، إن سينما "رينسانس"، التى تم هدمها بمحافظة أسيوط، تعد أقدم دار سينما فى صعيد مصر تم إنشائها عام 1908، وتم إعادة بنائها فى عام 1935، وكانت تحمل أسم "سينما أسيوط الشتوى"، مشددًا على أن إزالتها يعد هدما لأداة من أدوات تثقيف وتنوير وتوعية المواطنين على مدى عقود من الزمن.

وأضاف "عبدالرحمن "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هدمها يعد كارثة لانها من أحد معالم التثقيف والتنوير فى صعيد مصر، مشددًا على أن المحافظين السابقين لم يوافقوا على قرار الهدم وفق طلب الشركة المالكة للسينما، وتابع:" المحافظ الحالى لم يعرف له دور بالمحافظة إلا إصدار قرار بهدم أقدم دار سينما فى الصعيد".

وتابع رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق: "المحافظين السابقين رفضوا أن يعطوا موافقة بالهدم، ولذلك حدث حوار بين المحافظة والشركة أسفر عن إلزام الشركة بشراء عدد 2 ماكينة سينماء لقصر الثقافة بالمحافظة ولكن ممثلى الشركة لم يلتزموا بذلك".

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سينما أسيوط بوابة الفجر الفجر التاسعة الإعلامى وائل الإبراشى

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