وزير الاتصالات: موظفو البريد في خدمة من لا يجيد استخدام التكنولوجيا

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الوزارة أطلقت موقعا لخدمات مصر الرقمية بشكل تجريبي، موضحا أنهم أطلقوا 3 حزم من الخدمات تقدم نحو 70 خدمة.





وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأربعاء، إلى أن المواطنين الذين لا يجيدوا استخدام التكنولوجيا يمكنهم التوجه إلى مكاتب البريد، وسيقوم موظفي البريد بمساعدتهم، موضحا أن حزم الخدمات تتعلق بخدمات المرور واستخراج الرخص، وتحريك الدعاوى القضائية.





هذا، وكشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الإنترنت في إرسال معلومات ورسائل عبر البريد الإلكتروني بلغت نحو 93.9%.





بينما بلغت نسبة الذين يستخدمون الانترنت في الاتصال بالآخرين من خلال شبكات التواصل الإجتماعي مثل Facebook وTwitter نحو 90.8% يليها الحصول على معلومات عن الصحة والخدمات الصحية 31% اما نسبة الذين يستخدمونه في الحصول على معلومات عن السلع والخدمات 38.1%، في حين بلغت نسبة من يستخدمون الانترنت في الحصول على معلومات من جهات حكومية من خلال المواقع 31.1%.





وكان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون فى نهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون فى نهاية فبراير 2020 و93.42 مليون بنهاية مارس 2019.





وأوضح التقرير أن عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول وصل إلى نحو 42.30 مليون فى نهاية يناير 2020، مقارنة بنحو 39 مليونا بنهاية ديسمبر 2019 و34.13 بنهاية يناير 2019.



