ادعى أنه أوحي إليه بقرآن جديد.. نقاش يحرف القرآن الكريم في بورسعيد!

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حكمت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثانية، غيابيًا، بمعاقبة نقاش يقيم بمدينة بورفؤاد بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمه 20 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، لإدعاءه أنه أوحي إليه بقرآن جديد وقام بتعديل وتحريف آيات المصحف الشريف، قاصدًا بطباعتها ونشرها على الناس توصيل الوحى المنزل إليه.



وحصلنا، اليوم الأربعاء، على تفاصيل القضية رقم 804 لسنة 2020 جنايات بورفؤاد أول والمقيدة برقم 196 لسنة 2020 جنايات كلى بورسعيد، والتي تعود إلى يوم 25 يوليو عام 2016 بدائرة قسم شرطة بورفؤاد أول، بقيام المدعو "ى.م.ا.ع"،40 عامًا، ويعمل نقاش مقيم ببورفؤاد، بتحريف نصوص القرآن الكريم عمدًا وتغيير بعض كلماته وحروفه وأسماء السور وتغيير علامات الأرباع والأحزاب والأجزاء، مما ترتب على ذلك تغيير فى الشكل والمعنى فضلا عن قيامه بطباعته قاصدا نشره على الناس.



وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بقيامه بتعديل وتحريف آيات المصحف الشريف، وأنه أوحي إليه بذلك، قاصدا بطباعتها ونشرها على الناس لتوصيل الوحى المنزل إليه، وأحال المستشار بكر أحمد بكر، المحامي العام لنيابات بورسعيد الكلية بإحالة القضية إلى محكمة جنايات بورسعيد لارتكابه الجناية المؤثمة بنص المادتين 1 2 من القانون 102 لسنة 1985 المعدل بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف.



وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عادل الفقي، وعضوية كلًا من المستشارين: محمد على عبد المجيد، وأيمن عفيفى، المستشاران بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وسكرتارية طارق عكاشة.