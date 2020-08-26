الأهلي يفقد أحمد فتحي أمام المصري البورسعيدي

تأكد غياب أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام المصري البورسعيدي.





وحصل فتحي على البطاقة الصفراء الثالثة في الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الجونة والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدف نظيف.





وحقق الأهلي فوزًا قاتلًا على الجونة بهدف دون رد سجله مروان محسن في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي.





ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٥٩ نقطة بعدما حقق الفوز في ١٩ مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء وحيد.



