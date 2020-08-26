خال "طفل العجانة": مالك المخبز يريد عمل خبز لنا بدم أبننا

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قال محمد عبد الرازق، حال "طفل العجانة"، إن العائلة المالكة للمخبز الذى وقع به الحادث وقاموا بفتح المخبز من أجل استفزاز أهالي القرية، مشيرًا إلى أن سيد عبد الكريم، مالك المخبز، هو الذى حاول التستر على الجريمة منذ البداية وأدعى أن الطفل أصيب بفيروس كورونا، وقام بنقله بسيارة نقل إلى المستشفى، وحاول إجبار والدة الطفل على التوقيع على إقرار يخلى مسئوليته.



وأضاف "الرازق "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مالك المخبز لم يهتم لنقل المجنى عليه بسيارة إسعاف عندما وقع الحادث وقام بنقله فى سيارة نصف نقل.



وعلق خال المجنى عليه، رسالة إلى صاحب المخبز بعدما قام بفتحها مرة أخرى من أجل تشغيلها، قال خلالها:"أزى تعمل خبز فى عجانة لناس دم أبنهم لم يجف فيها".



هذا، ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بنقل الطفل محمد مصطفى المعروف ب "طفل العجانة"، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم نقل الطفل، اليوم الأربعاء، من مستشفى أسوان الجامعي، بمحافظة أسوان إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بالقاهرة، وذلك بالتنسيق مع كل من وزير الطيران المدني، ومحافظ أسوان، عن طريق الإسعاف الطائر، بواسطة فريق من هيئة الإسعاف المصرية تحت إشراف وبمرافقة الدكتور أحمد العزب، مدير الإسعاف الجوي.







وأضاف أن الطفل يبلغ من العمر 15 عامًا، وكان قد تعرض لحادث إلقاء بعجانة الفرن الذي يعمل به بمحافظة أسوان، وتبين أنه يعاني من خلع في الفقرات العنقية وإصابة بالغة بالحبل الشوكي، أدى إلى شلل رباعي.



وأكد أن الوزيرة وجهت بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة للطفل، وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة، لافتا إلى أن الطفل فور وصوله إلي مستشفى الشيخ زايد، بسيارة إسعاف مجهزة، كان فى استقباله فريق طبى من مختلف التخصصات، ويتم حاليا إجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة له.







