إزالة ورفع 1000 حالة إشغالات وتعديات في حملتين ببني سويف (صور)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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نفذت محافظة بني سويف اليوم الاربعاء حملتين لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات الأولى ببياض العرب بمركز بني سويف والثانية بمدينة الفشن، جنوب المحافظة، وأسفرت الحملتين عن إزالة ورفع 1000 حالة إشغالات وتعديات، وتم تحرير المحاضر اللأزمة تجاه المخالفين.

ففي مركز ومدينة بني سويف أسفرت حملة للوحدة المحلية عن رفع وإزالة 350 حالة متنوع عبارة عن تاندات وباعة جائلين واستاند حديد وفاترينه وتبلوه وكراسي وترابيزات وموازين وشماسي واشغال طريق والتحفظ علي كافة الاشغالات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن الحملة قادها اللواء شريف عبد الستار مساعد مدير أمن بني سويف والعقيد عمرو عبد العزيز رئيس قسم شرطة المرافق والنقيب محمد عقيل ضابط قسم شرطة ومحمد احمد عثمان رئيس الوحدة المحلية لقرية بياض العرب.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات، أسفرت عن إزالة 650 حالة إشغال مخالفة بشوارع المدينة، شملت: إعلانات ولافتات وتاندات وكراسي واستاندات وصبات خراسانية وبروز،علاوة على إزالةعدد من الأكشاك المخالفة، وتم تحرير ثمانية محاضر بيئة وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

نُفذت الحملة برئاسة المهندس محمود شاهين بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، تحت إشراف عبد اللطيف محمود نائب رئيس المدينة، في حضور اللواء شريف الديان مساعد مدير الأمن، والعميد محمود مهني مأمور مركز الفشن، والمقدم محمد بكري رئيس شرطة المرافق، على إسماعيل رئيس قسم الإشغالات ومسؤولى النظافة والبيئة والكهرباء والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بإستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية
لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات،للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.
إزالة ورفع 1000 حالة إشغالات وتعديات في حملتين ببني سويف (صور)
إزالة ورفع 1000 حالة إشغالات وتعديات في حملتين ببني سويف (صور)
إزالة ورفع 1000 حالة إشغالات وتعديات في حملتين ببني سويف (صور)
إزالة ورفع 1000 حالة إشغالات وتعديات في حملتين ببني سويف (صور)
إزالة ورفع 1000 حالة إشغالات وتعديات في حملتين ببني سويف (صور)
إزالة ورفع 1000 حالة إشغالات وتعديات في حملتين ببني سويف (صور)
إزالة ورفع 1000 حالة إشغالات وتعديات في حملتين ببني سويف (صور)
إزالة ورفع 1000 حالة إشغالات وتعديات في حملتين ببني سويف (صور)
إزالة ورفع 1000 حالة إشغالات وتعديات في حملتين ببني سويف (صور)
إزالة ورفع 1000 حالة إشغالات وتعديات في حملتين ببني سويف (صور)
إزالة ورفع 1000 حالة إشغالات وتعديات في حملتين ببني سويف (صور)
إزالة ورفع 1000 حالة إشغالات وتعديات في حملتين ببني سويف (صور)
إزالة ورفع 1000 حالة إشغالات وتعديات في حملتين ببني سويف (صور)
إزالة ورفع 1000 حالة إشغالات وتعديات في حملتين ببني سويف (صور)
إزالة ورفع 1000 حالة إشغالات وتعديات في حملتين ببني سويف (صور)
إزالة ورفع 1000 حالة إشغالات وتعديات في حملتين ببني سويف (صور)

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