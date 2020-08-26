شاهد - مروان محسن يسجل هدفًا عالميًا من صناعة محمد الشناوي





وخطف الأهلي فوزً قاتلًا من أنياب ضيفه الجونة بهدف قاتل، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





جاء الهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة طويلة من أحمد الشناوي حارس الأهلي، وصلت لمروان محسن الذي استلمها بشكل مميز ثم سددها بطريقة رائعة في شباك إسلام طارق حاس الجونة.