شاهد - مروان محسن يسجل هدفًا عالميًا من صناعة محمد الشناوي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
محمد مرعي
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سجل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدفًا قاتلًا لفريقه أمام الجونة، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

جاء الهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة طويلة من أحمد الشناوي حارس الأهلي، وصلت لمروان محسن الذي استلمها بشكل مميز ثم سددها بطريقة رائعة في شباك إسلام طارق حاس الجونة.

وخطف الأهلي فوزً قاتلًا من أنياب ضيفه الجونة بهدف قاتل، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

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