مؤشرات البورصة الأمريكية تسجل مستويات قياسية بنهاية التعاملات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
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سجلت مؤشرات البورصة الأمريكية مستويات قياسية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء مع ترقب  خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في اجتماعات "جاكسون هول" غداً الخميس.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية، فإن مراجعة المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين أظهرت إحراز تقدماً عبر مكالمة هاتفية بين الجانبين بالأمس.

كما أفادت تقارير إعلامية اليوم أن الصين تعتزم شراء كمية قياسية من فول الصويا الأمريكي خلال هذا العام، وذلك في ظل شروط الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.

ولا تزال المخاوف الاقتصادية محل اهتمام المستثمرين، حيث كشف تقرير حديث اليوم أن اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انكمشت بوتيرة قياسية تبلغ 10 بالمائة تقريباً خلال الربع الثاني من هذا العام.

كما حذرت رئيسة البنك المركزي الأمريكي في كانساس سيتي من تراكم مخاطر الركود المزدوج في الولايات المتحدة، في إشارة إلى التعرض إلى حالة ركود جديدة بعد التعافي من الاتجاه الهبوطي في النشاط الاقتصادي الحالي.

وعلى الجانب الاقتصادي، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بوتيرة قوية خلال الشهر الماضي لتتجاوز تقديرات المحللين بشكل ملحوظ.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 28331.9 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1بالمائة عند مستوى 3478.7 نقطة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً.

بينما زاد مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بنحو 1.7 بالمائة مسجلاً 11665.06 نقطة، ليصل إلى مستوى قياسي جديد.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار الأمريكي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة مسجلاً 92.94.

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