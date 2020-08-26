مراون محسن يُصالح الجماهير ويقود الأهلي للفوز على الجونة بهدف نظيف





خطف الأهلي فوزً قاتلًا من أنياب ضيفه الجونة بهدف قاتل، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





الشوط الأول





بدأ الأهلي المباراة ضاغطًا منذ الدقيقة الأولى بغية إحراز هدف التقدم مبكرًا خيث أتيحت فرصة خطيرة للسنغالي أليو بادجي داخل منطقة جزاء الجونة ليسددها ضعيفة وصل ليد إسلام طارق في أول الهجمات الخطيرة للفريق الأحمر.





واستمر ضغط الفريق الأحمر على دفاعات الجونة حيث مرر محمد مجدي أفشة الكرة لأليو بادجي وضعته منفردًا بإسلام طارق لكن المهاجم السنغالي وضع الكرة بجوار القائم الأيسر وتضيع ثاني الفرص لأصحاب القميص الأحمر.





وحصل أليو ديانج على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء بعد تدخل قوي على إسلام رشدي في وسط الملعب، ليسدد عمرو بركات كرة قوية ارتطمت برامي ربيعة وتصل الكرة لمحمد أفشة الذي انطلق في هجمة مرتدة لكنه تعرض للعركلة ويحصل على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها نفس اللاعب في الحائط.





وهدأ رتم اللعب قليلًا حتى الدقيقة ٣٠ بعدما حصل السنغالي أليو بادجي على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الجونة، بعد عرقلته من محمد نجيب، لينفذها على معلول في الحائط وتضيع محاولة حمراء لإحراز الهدف الأول.









وفي الدقيقة ٣٥ سدد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن القائم الأيسر لإسلام طارق حارس الجونة تعاطف معه وحرم الفريق الأحمر من هدف محقق.









وحصل محمد مجدي أفشة على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة ٤٣ على حدود منطقة جزاء الضيوف سددها علي معلول في حائط الصد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.









الشوط الثاني





ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني وضحت نية الأهلي الهجومية حيث سدد أفشة كرة قوية تصدى لها إسلام طارق حارس الجونة وحرم الفريق الأحمر من فرصة تسجيل الهدف الأول.





وفي الدقيقة ٦٢ وبعد اللجوء لتقنية الفيديو المساعد VAR أشهر إبراهيم نورالدين البطاقة الصفراء الثانية للمالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي بعد تدخله القوي على إسلام رشدي.





واضطر أيمن أشرف لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٦٤ متأثرًا بالإصابة ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلًا له، ثم تغيير ثان من السويسري رينيه فايلر بالدفع بأحمد الشيخ بدلا من جيرالدو دا كوستا، فيما أجرى بيدرو بارني المدير الفني للجونة تغييره الأول بإشراك إسلام محارب بديلًا لإسلام رشدي في محاولة منه لتنشيط الناحية الهجومية.





وفي الدقيقة ٦٨ تسلم إسلام محارب الكرة داخل منطقة جزاء الأهلي ليسددها قوية وتمر خطيرة بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي وتضيع فرصة خطيرة للضيوف لتسجيل الهدف الأول.





وفي الدقيقة ٧٠ مرر أحمد الشيخ تمريرة حريرية إلى أليو بادجي داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية وتمر بجوار القائم الأيسر لإسلام طارق وتضيع فرصة خطيرة للغاية لأصحاب القميص الأحمر.





ومع حلول الدقيقة ٧٢ رمى البرتغالي بيدرو بارني بتغييرين مرة واحدة بإشراك أحمد حمدي ومحمد ناجي "جدو" لتنشيط الناحية الهجومية.





ومع أول كرة لأحمد حمدي حصل على ضربة حرة مباشرة ونفذها رائعة لزميله إسلام محارب الذي انفرد بمحمد الشناوي وسددها لكن حارس الأهلي تصدى للكرة ببراعة وينقذ مرماه من هدف محقق.





ولجأ فايلر لدكة بدلاء فريقه مرة أخرى حيث دفع بمحمود وحيد بدلا من جونيور أجاي في الدقيقة ٧٨.





وسقط الثنائي عمرو السولية ومحمد "جدو" في وسط الملعب بعد التحام لكن الثنائي عاد مرة أخرى بعد تلقيهما العلاج.





وفي الدقيقة ٨٦ مرر أليو بادجي كرة عرضية متقنة لمحمد مجدي أفشة ليسددها الأخير وتمر بجوار القائم الأيسر لإسلام طارق ليدفع فايلر بالثنائي حمدي فتحي ومروان محسن بدلا من محمد مجدي أفشة وأليو بادجي.





وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع مرر أحمد الشيخ كرة عرضية أرضية لحمدي فتحي الذي سدد الكرة قوية لكنها ارتطمت بجسد خالد صبحي وتضيع فرصة للفريق الأحمر.





وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع تسلم مروان محسن الكرة وسدد الكرة قوية داخل الشباك ليحقق الفريق الأحمر فوز ثمين وينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف.





وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة ٥٩ مواصلا صدارته لجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الجونة عند ٢١ نقطة في المركز الخامس عشر.



