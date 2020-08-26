صاحب مخبز حادثة "طفل العجانة" ينفي إخفائه معلم الجريمة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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نفى سيد عبد الكريم، مالك مخبز أسوان، محاولته إخفاء الجريمة، مشددًا على أنه تعاطف مع الطفل محمد الذى يعانى من شلل كامل فى الأطراف، وتابع:"أنا مكنتش موجود لأنى أنا يدير وردية الصباح وشريكى هو من يدير وردية الليل"، لافتًا إلى أنه فور علمه بالحادثة قام بنقل المجنى عليه إلى المستشفى العام في أسوان.

وأضاف " عبد الكريم"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لم يدعى أن الطفل المجنى عليه مصاب بفيروس كورونا، بل قام بتوفير كل ما يلزم له طبيًا وماديًا، وتابع:"أطباء المستشفى العام بأسوان شهود على ذلك".

وأكد "عبد الكريم"، أنه لم يقوم بفتح المخبز منذ وقوع الحادثة، ولكنه قام بفتحها من أجل فحصها وإخراج من تلف بها، وتابع:"ولكنى لم افتحها من أجل العمل أو لكى استفز أهالى القرية".

هذا، ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بنقل الطفل محمد مصطفى المعروف ب "طفل العجانة"، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم نقل الطفل، اليوم الأربعاء، من مستشفى أسوان الجامعي، بمحافظة أسوان إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بالقاهرة، وذلك بالتنسيق مع كل من وزير الطيران المدني، ومحافظ أسوان، عن طريق الإسعاف الطائر، بواسطة فريق من هيئة الإسعاف المصرية تحت إشراف وبمرافقة الدكتور أحمد العزب، مدير الإسعاف الجوي.


وأضاف أن الطفل يبلغ من العمر 15 عامًا، وكان قد تعرض لحادث إلقاء بعجانة الفرن الذي يعمل به بمحافظة أسوان، وتبين أنه يعاني من خلع في الفقرات العنقية وإصابة بالغة بالحبل الشوكي، أدى إلى شلل رباعي.

وأكد أن الوزيرة وجهت بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة للطفل، وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة، لافتا إلى أن الطفل فور وصوله إلي مستشفى الشيخ زايد، بسيارة إسعاف مجهزة، كان فى استقباله فريق طبى من مختلف التخصصات، ويتم حاليا إجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة له.

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