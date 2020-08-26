توفيق: نستهدف زراعة 170 ألف فدان من القطن الموسم الحالي.. ومزادات علنية لبيعه (فيديو)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه تم فتح مراكز في الفيوم وبني سويف وفي الشرقية والبحيرة لاستلام الأقطان من المزارعين، مشيرًا إلى أنه سيتم استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء في مراكز التجميع.

وأضاف توفيق في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء أن الأقطان ستكون معبأة في أكياس وسيتم توفيرها للمزارعين بسعر جيد.

وأشار إلى أنه سيتم تمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجمع في مزادات علنية، موضحًا أنه تم الاتفاق على الأسس التي سيتم على أساسها المزاد.

وأوضح أن هناك إشراف للهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الاقطان سواء التي ترد الى مراكز التجميع او عند دخولها المحالج، كما أنه سيكون هناك لجنة لمعاينة القطن للتأكد من جودته.

وتابع "يحصل المزارع على 70% من قيمة قطنه المباع عقب الانتهاء من المزاد، ونستهدف زراعة 170 ألف فدان الموسم الحالي من القطن بعد انخفاض المساحة المنزرعة بعدما كانت 2 مليون فدان".

ولفت إلى أنه تم انخفاض استهلاك القطن طويل التيلة من إجمال الأقطان عالميا إلى 2%، مؤكدًا أن مصر تمثل 20% من هذه النسبة.

وأوضح أنه سيتم زراعة 250 فدان قطن قصير التيلة شرق العوينات، موضحًا أن تطوير محلج الفيوم ضمن خطتها لتطوير 7 محالج على مستوى الجمهورية.

أخبار تهمك

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - والدة محمد عبدالوهاب: تم تعيين إبني في الأهلي وأمير عبدالحميد طفشه

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أول رد من الأهلي على شكوى مرتضى منصور إهانة مندوب الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

مدير برشلونة: لا نفكر في أي بند لفسخ عقد ميسي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 6 ساعات

ليس نيمار.. برشلونة يستهدف نجم باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 19 دقيقة

الحكومة تعلن موعد تطبيق غرامات الرسوب بالجامعات

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ميسي يشعل كاتالونيا.. جماهير برشلونة الغاضبة تقتحم ملعب كامب نو وتهاجم بارتوميو "فيديو"

منذ ساعة

شاهد - مروان محسن يسجل هدفًا عالميًا من صناعة محمد الشناوي

منذ أقل من ساعة

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة: ميسي لن يرحل

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يدرس التراجع عن رحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

مانشستر سيتي يصدم برشلونة بقرار جديد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تعليق مثير من أسطورة برشلونة بشأن جوارديولا وميسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الوزراء يفجر مفاجأة غير سارة عن إصابات كورونا اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:57 م

شاهد - مروان محسن يسجل هدفًا عالميًا من صناعة محمد الشناوي

كارتيرون يدرس التراجع عن رحيل نجم الزمالك

11:01 م

ليس نيمار.. برشلونة يستهدف نجم باريس سان جيرمان

10:30 م

الحكومة تعلن موعد تطبيق غرامات الرسوب بالجامعات

09:32 م

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى