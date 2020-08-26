توفيق: نستهدف زراعة 170 ألف فدان من القطن الموسم الحالي.. ومزادات علنية لبيعه (فيديو)

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه تم فتح مراكز في الفيوم وبني سويف وفي الشرقية والبحيرة لاستلام الأقطان من المزارعين، مشيرًا إلى أنه سيتم استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء في مراكز التجميع.



وأضاف توفيق في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء أن الأقطان ستكون معبأة في أكياس وسيتم توفيرها للمزارعين بسعر جيد.



وأشار إلى أنه سيتم تمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجمع في مزادات علنية، موضحًا أنه تم الاتفاق على الأسس التي سيتم على أساسها المزاد.



وأوضح أن هناك إشراف للهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الاقطان سواء التي ترد الى مراكز التجميع او عند دخولها المحالج، كما أنه سيكون هناك لجنة لمعاينة القطن للتأكد من جودته.



وتابع "يحصل المزارع على 70% من قيمة قطنه المباع عقب الانتهاء من المزاد، ونستهدف زراعة 170 ألف فدان الموسم الحالي من القطن بعد انخفاض المساحة المنزرعة بعدما كانت 2 مليون فدان".



ولفت إلى أنه تم انخفاض استهلاك القطن طويل التيلة من إجمال الأقطان عالميا إلى 2%، مؤكدًا أن مصر تمثل 20% من هذه النسبة.



وأوضح أنه سيتم زراعة 250 فدان قطن قصير التيلة شرق العوينات، موضحًا أن تطوير محلج الفيوم ضمن خطتها لتطوير 7 محالج على مستوى الجمهورية.