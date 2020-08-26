6 إصابات بين المتظاهرين بميدان الشهداء بطرابلس برصاص الميليشيات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
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نشرت قناة سكاى نيوز، منذ قليل في نبأ عاجل، إصابة 6 متظاهرين بالرصاص الحى فى ميدان الشهداء والشوارع المحيطة به حسب ما أكد الهلال الأحمر الليبي.

 

التظاهرات في طرابلس ومدن الغرب الليبي تدخل يومها الرابع احتجاجا على فوضى الميليشيات والمرتزقة وتدهور الخدمات العامة والانقطاع المتكرّر للكهرباء والمياه وشحّ الوقود في البلد الغني بالنفط وانتشار الفساد إهدار أموال الشعب الليبي.

 

وحاصر المتظاهرون الغاضبون منزل فايز السراج وأمهلوا حكومة الوفاق 24 ساعة لإعلان استقالتها احترامًا لرغبة الشعب الرافض لاستمرارها ولوحوا بالقيام بعصيان مدني كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلتهم الميليشيات والمرتزقة.

 

ونشر ناشطون أشرطة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهرات الحاشدة تحاصر منزل رئيس حكومة طرابلس فايز السراج في حي النوفلين في العاصمة طرابلس حيث تعالت الهتافات المطالبة إياه بالرحيل.

 

وهتف المتظاهرون السلميون بميدان الشهداء في طرابلس ضد المرتزقة السوريين التابعين لميليشيا طرابلس: "نبي دولارات زي الزلمات" في إشارة للمطالبة بالمساواة في الأجور أسوة بالمرتزقة المجلوبين من الخارج.

 

وتشن الميليشيات الموالية لحكومة السراج حملة اعتقالات بصفوف الناشطين، على خلفية التظاهرات المستمرة لعدة أيام.

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