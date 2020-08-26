تعليق مثير من أسطورة برشلونة بشأن جوارديولا وميسي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال أسطورة برشلونة السابق ريفالدو، إن بيب غوارديولا يمكنه إعادة بناء فريق مانشستر سيتي حول ليونيل ميسي إذا نفذ رغبته بمغادرة كامب نو.


وأبلغ محامو ميسي برشلونة أمس الثلاثاء، برغبة اللاعب الأرجنتيني في تفعيل شرط في عقده يسمح له بالرحيل مجاناً.


ويصر برشلونة على أن فترة صلاحية هذا الشرط انتهت وأن اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات يمكنه الرحيل فقط في حالة دفع الشرط الجزائي في عقده وتبلغ قيمته 700 مليون يورو (825 مليون دولار).


ويأمل ريفالدو في توصل الطرفين لاتفاق لكنه سيكون حزيناً إذا قرر ميسي الرحيل بعد نحو 20 عاماً في النادي حقق خلالها لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني 10 مرات بجانب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.


لكنه يعتقد أن سيتي سيكون خياراً مناسباً لميسي.


وقال ريفالدو في مقابلة لموقع بيتفير للمراهنات: "برشلونة لا يريد خسارة أفضل لاعب لديه مجاناً، لذا سيحاول إقناعه بالبقاء أو الاتفاق على تركه يغادر مقابل عرض جيد من ناد آخر".


وأضاف: "ستكون نهاية حزينة لقصة ميسي مع برشلونة إذا استمر الوضع هكذا لكن في كرة القدم أحياناً لا تمضي بعض الأمور وفقاً لتوقعاتنا".


وتابع: "مانشستر سيتي قد يكون أفضل خيار لفريقه المقبل، يبلغ 33 عاماً لكن قدراته وموهبته لا غبار عليها وأعتقد أنه سيبقى على القمة لمزيد من السنوات".


وفقد مانشستر سيتي صانع اللعب الإسباني البارز ديفيد سيلفا وسيحاول فريق المدرب غوارديولا تقليص الفجوة مع ليفربول الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 18 نقطة.


ويعتقد المهاجم البرازيلي الذي لعب لبرشلونة بين عامي 1997 و2002 أن غوارديولا، الذي توج بالعديد من الألقاب في فترة تدريب برشلونة في وجود ميسي، سيحب فرصة العمل معه مجدداً.


وواصل: "لديه معرفة عميقة بقدرات ميسي وسيجد حلاً ليندمج سريعاً في الفريق وتحقيق أقصى استفادة منه وأتخيل أن غوارديولا سيبني فريقاً حول ميسي".


وتابع: "موهبته يمكنها أن تصنع الفارق في أي مكان وأي وقت وأنا متأكد من أنه قادر على حسم مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز".


ويرى ريفالدو أن مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان سيبني الفريق "من الصفر تقريباً" إذا رحل ميسي ولويس سواريز معاً.


وقال: "أتمنى أن يحصل على وقت كاف لأنه يحتاج لذلك لإعادة برشلونة إلى قوته الكاملة".

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