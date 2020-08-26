وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى فرشوط المركزي

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قام الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم بزيارة لمستشفي فرشوط المركزي والتي تعمل كمستشفي لحالات العزل والفرز لحالات كورونا بدلا عن مستشفي حميات نجع حمادي والتي يجري العمل علي تطويرها حاليا رافقه الدكتور ضياء الدين محمد وكيل المستشفى، في إطار المتابعة المستمرة للمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة للوقوف علي سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية بصورة جيدة



وأثناء الزيارة تفقد تواضروس قسم الإستقبال متأكدا من توافر مستلزمات الطوارئ والأدوية مشددا علي الإلتزام الكامل بطرق مكافحة العدوي وإلتزام كامل الفريق الطبي بالزي الرسمي..



فيما تفقد تواجد الأطقم الطبية بالمستشفي وتم تحويل المتغيبين إلي الشئون القانونية كما تفقد مستشفي حميات فرشوط تحت التطوير لمتابعة سير العمل بالمستشفي.



وذكر أن العمل بالمستشفي يجري بصورة جيدة حتي يتم تسليمها وبدأ العمل بها كما ذكر سيادته أن المستشفي سيكون بها ٤٤ سرير عناية مركزة هذا بالإضافة إلي ١٣٢ سرير إقامة هذا بإضافة الي تواجد قسم الأشعة والمعمل والاستقبال.



من جانبه ذكر الدكتور ضياء وكيل المستشفي، أن فرشوط المركزي بها حالتين فقط مصابين بالكورونا مع تحسن ملحوظ للحالة الصحية لهم مؤكدا علي أن الفريق الطبي بمستشفي فرشوط يعملون بكامل جهدهم من أجل تقديم خدمة طبية مناسبة لجميع المواطنين



فيما قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الداخلية ستعمل على تشديد تطبيق عقوبة عدم ارتداء الكمامة، خاصة بعد زيادة عدد الإصابات الفترة الاخيرة، مشيرًا إلى الاجراءات التي تقوم بها لمواجهة هذه الأزمة، تأتي انعكاس للواقع على الأرض، وهذه الإجراءات استباقية من أجل التقليل من حدة المشكلة.



وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن الحكومة بعد مرحلة الحظر دخلت مرحة التعايش مع فيروس كورونا، ولكن زيادة عدد الوقفات سيؤدي إلى النظر في كافة الخيارات فيما يخص ما يمكن تطبيقه من إجراءات احترازية، مشددًا على ضرورة التزمت المواطنين بتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.









وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: "حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا مرتبط بعدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.









وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.