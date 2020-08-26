ارتفاع طفيف في أسعار النفط بنهاية التعاملات

صعدت أسعار النفط بشكل طفيف بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 4.7 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.





في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 100 ألف برميل ليصل إلى 10.800 مليون برميل يومياً.





وتلقى الذهب الأسود الدعم من قيام المنتجين الأمريكيين بوقف غالبية إنتاجهم في ساحل خليج المكسيك قبل وقوع إعصار "لورا"، حيث أخلوا 310 منشأة بحرية مع إغلاق إنتاج 1.56 مليون برميل يومياً ما يعادل 84 بالمائة من الإنتاج البحري للمنطقة.





وتقترب هذه النسبة من التعطل البالغ 90 بالمائة في إنتاج الخام والذي أحدثه إعصار كاترينا قبل 15 عاماً.





ورغم ذلك، لا تزال المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا تضغط على أسعار النفط.





وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم عقد أكتوبر إلى 43.39 دولار للبرميل بارتفاع 0.09 بالمائة.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 45.58 دولار للبرميل.