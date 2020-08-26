أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 27 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.
- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الخميس ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.


وكانت نصحت هيئة الأرصاد الجوية، بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

وناشدت المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقٍ للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.

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