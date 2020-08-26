4 وديات تجهز بلدية المحلة قبل استئناف القسم الثاني

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استقر رمضان السيد، المدير الفني لفريق بلدية المحلة، أحد أندية المجموعة الثالثة، بالقسم الثاني، على إقامة 4 مباريات قبل إستئناف الدوري مرة أخري.



ويواجه بلدية المحلة كل من بيلا يوم 2 سبتمبر المقبل على ملعب الأول، و الداخلية في الخامس من سبتمبر، بملعب الداخلية، بالإضافة إلي مواجهة المنصورة في الثامن من نفس الشهر على ملعب البلدية، و مواجهة أبوقير للأسمدة على ملعب برج العرب في 11 سبتمبر المقبل.



يذكر أن رمضان السيد المدير الفني للفريق قرر الإستعانه بـ5 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة وهم محمود صلاح لاعب وسط مواليد 2001 و محمد حاتم لاعب وسط مواليد 2001محمد جمعه صانع العاب مواليد 2001 احمد والي لاعب وسط مواليد 2000 محمود المكاوي (فرجاني) مدافع مواليد 2000.



ومن المقرر أن يواجة بلدية المحلة مالية كفر الزيات في الأسبوع الـ18 من مسابقة الدوري المقرر إقامتها 20 سبتمبر المقبل .



ويحتل بلدية المحلة المركز الثامن برصيد 22 نقطة من خلال الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في 7 مباريات ويتبقي له 5 مباريات وهم مالية كفر الزيات و غزل المحلة و الحمام و دكرنس وفاركو.