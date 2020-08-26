زوج عروس الجنة يناشد بإزالة صورها من مواقع التواصل الاجتماعي..ويؤكد :" كانت ملاك"

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قال أحمد محمد حسين،زوج عروس الجنة، إن زوجته إسراء توفيت يوم حنتها، بأزمة قلبية، الأمر الذى شكل صدمة مفزعة للجميع وعم الحزن كافة أقاربها ومعارفها، موضحًا أنهما كان يخططان لتفاصيل "ليلة العمر"، ولكنه تفاجئ فى صباح يوم الحنة بأتصال يخبره بأن عروسته أغمى عليها، وعندما وصل إلى منزلها وجد أنها فارقت الحياة على إثر أزمة قلبية.



وناشد"حسين "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، كافة المتعاطفين معها بإزالة صورتها من على مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت،وتابع:" أى حد منزل صورتها يا ريت يمسحها علشان منعذبهاش اكتر من كدا..الميت ليه حرمه".



وتابع "حسين"، قائلًا:"قدر الله وما شاء فعل كانت ملاك من ضمن الملائكة..هى راحت وسبتنى وربنا يعوضنى بيها فى الجنة"، مشيرًا إلى أن علاقته بها بدأت كزواج تقليدى ولكنه تحول إلى قصة حب.



وسيطرت حالة من الحزن على مدينة بنها بمحافظة القليوبية، عقب سماع خبر وفاة العروس المنتظرة "إسراء"، قبل زواجها بيوم واحد، إثر تعرضها لأزمة قلببة توفيت على إثرها.



وتركت الفتاة، رسالة مؤثرة قبل وفاتها، كتبت فيها: "الدعوة عامة للبلد كلها، حنتي بكرة والفرح يوم الأربعاء"، فلم تدر بأن الموت سوف يفرقها عن عريسها وحب عمرها، ليتحول في لحظة الفرح إلى سرداق عزاء وتصاب أسرتها وجيرانها بحالة من الحزن.



وتحولت صفحات "السوشيال ميديا" إلى دفتر عزاء في عروس الجنة، ققالت مريم محمد: "ربنا يرحمك يا إسراء ويصبر والدك وعريسك على فراقك"، بينما قال سيد عربي من سكان بنها: "صدمة كبيرة بأن يتحول الفرح والسعادة إلى كابوس فالجميع حتى الآن لا يصدقون بأن إسراء توفيت.. ربنا يرحمك ويكتبلك الجنة ويصبرنا على فراقك".



