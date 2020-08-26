أول رد من الأهلي على شكوى مرتضى منصور إهانة مندوب الزمالك

رد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي على مزاعم مسؤولو نادي الزمالك برد مندوب النادي الأبيض الذي حضو لتسليم إدارة الفريق الأحمر دعوة افتتاح المنشآت الجديدة بالزمالك.

وقال المصدر إن ما يتردد ليس له أساس من الصحة، الأهلي لم يطرد أحد وقام الأمن بمنعه من دخول النادي بعد معرفة السبب الذي حضر من أجله.

وأضاف المصدر بأن الأهلي لا يقبل دعوات من أشخاص قاموا بإهانة رموز النادي ومسؤليه على مدار عامين، ورئيس الزمالك يسعى لإنقاذ صورته.

وأبدى المصدر دهشته من دعوى رئيس الزمالك بعدما قام بسبه في إحدى مقاطع الفيديو.

وأكمل بأن الأهلي لن يشارك في هذه المسرحية الهزلية التي يرغب رئيس الزمالك في تحسين صورته أمام الرأي العام.