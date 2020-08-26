محمد ثروت عن أحمد فتحى وشيماء سيف: صريخ ضحك

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:30 م
محمد ثروت
محمد ثروت
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان محمد ثروت على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر محمد ثروت عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لمشهد له مع أحمد فتحى وشيماء سيف، وعلق قائلاً"أحمد فتحى شيماء سيف، يعنى صريخ ضحك".

يذكر أن آخر أعمال محمد ثروت مسرحية علاء الدين، وهى من إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).


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