اللى جاي أقوي ياخويا .. هكذا هنيء حمدى الميرغني صديقه توتا بمناسبة عيد ميلاده

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حرص الفنان حمدى الميرغنى على تهنئته زميله الفنان محمد عبد الرحمن الشهير ب"توتا"، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر "الميرغني" عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له جمعته مع محمد عبد الرحمن، وعلق قائلاً"كل سنة وانت جمجوم أبو النجوم كلها يانجم يامتألق ربنا يسعدك ياصاحبى واللى جاي يبقي أقوي واقوي من اللي فات ياخويا".


يذكر أن أخر أعمال حمدى الميرغنى، مسلسل "اتنين في الصندوق " من بطولته هو و وأوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفي

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