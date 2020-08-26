حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:01 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، مصير رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، في الفترة المقبلة، لاسيما بعد اقتران اسمه بالانتقال إلى قلعة ميت عقبة في الميركاتو الصيفي.

مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

تحدث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مفاوضات ناديه لضم رمضان صبحي وإرسال خطاب إلى نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وأوضح مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن الجواب التي أرسلته إدارة ناديه، لمسؤولي هيدرسفيلد الإنجليزي، لضم رمضان صبحي، كان مناورة.

من جانبه كشفت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، أن مسؤولي القلعة البيضاء، لم يفقدوا الأمل في انتقال رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى القلعة البيضاء، في الموسم الجديد.

وتابعت المصادر أن الزمالك فتح خطوط اتصال مع  وكيل رمضان صبحي، ومسؤولي النادي الإنجليزي، لبحث إمكانية ضم الاعب بداية من الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن مسؤولي الأهلي، قد أعلنوا رغبة رمضان صبحي في الإنتقال إلى صفوف بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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