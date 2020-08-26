انخفاض الفاتورة النفطية للأردن في النصف الأول من العام الحالي

تراجعت الفاتورة النفطية للمملكة الأردنية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3ر43 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة.





ووفقا للتقرير، فقد تراجعت قيمة الفاتورة النفطية إلى 642 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 131ر1 مليار دينار في العام الماضي. واعتلى النفط الخام سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية ليصل إلى 247 مليون دينار، ثم الديزل (سولار) 144 مليون دينار، فزيوت التشحيم 8 ملايين دينار، ثم غازات نفطية 139 مليون دينار، وأرواح النفط (بنزين) 101 مليون دينار.





يشار إلى أن قيمة المستوردات انخفضت في النصف الاول من العام الحالي بنسبة 18 بالمئة، لتبلغ قيمتها نحو 486ر5 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.