تعادل سلبي بين الأهلي والجونة في الشوط الأول





حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام نظيره الجونة، وذلك في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





بدأ الأهلي المباراة ضاغطًا منذ الدقيقة الأولى بغية إحراز هدف التقدم مبكرًا خيث أتيحت فرصة خطيرة للسنغالي أليو بادجي داخل منطقة جزاء الجونة ليسددها ضعيفة وصل ليد إسلام طارق في أول الهجمات الخطيرة للفريق الأحمر.





واستمر ضغط الفريق الأحمر على دفاعات الجونة حيث مرر محمد مجدي أفشة الكرة لأليو بادجي وضعته منفردًا بإسلام طارق لكن المهاجم السنغالي وضع الكرة بجوار القائم الأيسر وتضيع ثاني الفرص لأصحاب القميص الأحمر.





وحصل أليو ديانج على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء بعد تدخل قوي على إسلام رشدي في وسط الملعب، ليسدد عمرو بركات كرة قوية ارتطمت برامي ربيعة وتصل الكرة لمحمد أفشة الذي انطلق في هجمة مرتدة لكنه تعرض للعركلة ويحصل على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها نفس اللاعب في الحائط.





وهدأ رتم اللعب قليلًا حتى الدقيقة ٣٠ بعدما حصل السنغالي أليو بادجي على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الجونة، بعد عرقلته من محمد نجيب، لينفذها على معلول في الحائط وتضيع محاولة حمراء لإحراز الهدف الأول.









وفي الدقيقة ٣٥ سدد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن القائم الأيسر لإسلام طارق حارس الجونة تعاطف معه وحرم الفريق الأحمر من هدف محقق.









وحصل محمد مجدي أفشة على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة ٤٣ على حدود منطقة جزاء الضيوف سددها علي معلول في حائط الصد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.



