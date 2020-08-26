تعادل سلبي بين الأهلي والجونة في الشوط الأول

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام نظيره الجونة، وذلك في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة ضاغطًا منذ الدقيقة الأولى بغية إحراز هدف التقدم مبكرًا خيث أتيحت فرصة خطيرة للسنغالي أليو بادجي داخل منطقة جزاء الجونة ليسددها ضعيفة وصل ليد إسلام طارق في أول الهجمات الخطيرة للفريق الأحمر.

واستمر ضغط الفريق الأحمر على دفاعات الجونة حيث مرر محمد مجدي أفشة الكرة لأليو بادجي وضعته منفردًا بإسلام طارق لكن المهاجم السنغالي وضع الكرة بجوار القائم الأيسر وتضيع ثاني الفرص لأصحاب القميص الأحمر.

وحصل أليو ديانج على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء بعد تدخل قوي على إسلام رشدي في وسط الملعب، ليسدد عمرو بركات كرة قوية ارتطمت برامي ربيعة وتصل الكرة لمحمد أفشة الذي انطلق في هجمة مرتدة لكنه تعرض للعركلة ويحصل على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها نفس اللاعب في الحائط.

وهدأ رتم اللعب قليلًا حتى الدقيقة ٣٠ بعدما حصل السنغالي أليو بادجي على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الجونة، بعد عرقلته من محمد نجيب، لينفذها على معلول في الحائط وتضيع محاولة حمراء لإحراز الهدف الأول.


وفي الدقيقة ٣٥ سدد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن القائم الأيسر لإسلام طارق حارس الجونة تعاطف معه وحرم الفريق الأحمر من هدف محقق.


وحصل محمد مجدي أفشة على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة ٤٣ على حدود منطقة جزاء الضيوف سددها علي معلول في حائط الصد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

أخبار تهمك

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الوزراء يفجر مفاجأة غير سارة عن إصابات كورونا اليوم

منذ ساعتين و 17 دقيقة

برشلونة: ميسي لن يرحل

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعرض بديل أحمد فتحي على فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - والدة محمد عبدالوهاب: تم تعيين إبني في الأهلي وأمير عبدالحميد طفشه

منذ أقل من ساعة

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم مانشستر سيتي بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 5 ساعات

إبراهيم سعيد يشن هجوما ناريا على الخطيب بسبب مدرب الناشئين

منذ ساعة الا ربع

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي يصدم برشلونة بقرار جديد

منذ ساعة و 18 دقيقة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ حوالي 8 ساعات

مدير برشلونة: لا نفكر في أي بند لفسخ عقد ميسي

منذ ساعة الا ربع

فايلر يدرس عدم الاعتماد على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

مانشستر سيتي يصدم برشلونة بقرار جديد

مدير برشلونة: لا نفكر في أي بند لفسخ عقد ميسي

09:31 م

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

06:23 م

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

05:30 م

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى