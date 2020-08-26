بعد تخلي المصريين عن الإجراءات الاحترازية تامر أمين متسائلًا: كورونا هتسيبنا بأمارة إيه؟ (فيديو)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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استنكر الإعلامي، تامر أمين، من تصرفات المصريين وتخلي البعض عن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ولاسيما في ظل تحذيرات مجلس الوزراء من إمكانية ارتفاع أعداد الإصابات خاصة مع بدء الموجة الثانية في أغلب دول العالم.

وقال أمين خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأربعاء: "مفيش غير مثل واحد ينطبق على ما يحدث في مصر من تخلي عن الإجراءات الاحترازية اللي يأكل على ضرسه ينفع نفسه".

وأضاف "ممكن تلاقي 9 من 10 مصريين لو نزلت وسألتهم إيه اخبار كورونا، يردوا عليك خلاص كورونا خلصت، وده اللي واضح من التقارب بين المصطافين في الساحل بدون مراعاة لإجراءات التباعد الاجتماعي".

وتابع "الناس في الساحل بيشربوا من مكان بعض، ومفيش أي تباعد"، متسائلًا "كورونا هتسيبنا بأمارة ايه؟ مين منا دلوقتي لما الكحول بيخلص منه بيروح على الصيدلية ويشتروا غيره؟، مين أول ما يدخل من الباب بيغسل إيده؟، فيه حالة تراخي كبيرة".
آخر تطورات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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