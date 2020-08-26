مفاجأة.. لقاح كورونا لا يمنع الإصابة بالفيروس (فيديو)





أوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن لقاح كورونا يعطى للأصحاء وليس للمرضى، وأن لقاح فيروس كورونا يعطي حماية بنسبة 70%، ويعطي مناعة جيدة جدًا، ولكن لا يمنع الإصابة ولكنها تكون أقل شدة ولا يكون بها مضاعفات، لافتًا إلى أن اللقاح نسبي ويختلف من شخص لشخص وفقًا لمناعته والأجسام المضادة.





وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك تخوف من حدوث موجة ثانية ارتدادية من فيروس كورونا تكون أشد وتؤدي إلى الغلق والحظر مرة أخرى.





وأكد أن التخلي عن الإجراءات الاحترازية في الدول الأخرى جعل هناك موجات ارتدادية، وأن التباعد والنظافة والكمامة أصبحوا أسلوب حياة لهذا المرض، موضحًا أن فيروس كورونا ما زال خطرًا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





آخر تطورات فيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.



