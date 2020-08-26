أخبار سيئة لعشاق لعبة Fortnite الذين يستخدمون أجهزة آبل

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
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بدأت المعركة القانونية بين شركتي Epic Games و Apple، بسبب الممارسات المناهضة للمنافسة على متجر التطبيقات التابع لها، والتي تمت إزالة Fortnite منه، وفي حين أن القرار الرئيسي الأول من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية يحتوي على انتصارات لكل من مطور Fortnite والشركة المصنعة لـ iPhone، إلا أنه ليس رائعًا لمستخدمي iOS الذين كانوا يأملون في الانتقال إلى الموسم الرابع والمقرر أن يتم إطلاقة غا الخميس 27 أبريل.

وحكم القاضي بأن شركة آبل - Apple لا يمكنها قطع وصول نظام iOS إلى Unreal Engine، بحجة أنه كان إجراءً انتقاميًا من شأنه أن يؤثر على مطوري الطرف الثالث خارج Epic Games نفسها. 

وكان هذا أحد الاهتمامات الرئيسية لشركة Epic عند الخوض في الجدل، ومن المحتمل أن يتنفس مطورو الألعاب في جميع أنحاء العالم الصعداء.

اتجه القرار نحو Apple فيما يتعلق بـ Fortnite نفسها ، ومع ذلك ، فقد أزالته Apple من متجر التطبيقات بعد أن تجاوزت Epic Games مدفوعات متجر التطبيقات وسمح للاعبين بالشراء مباشرة منهم للحصول على خصم، وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أن Epic انتهكت عمدًا اتفاقها مع Apple ووجدت نفسها في موقف "من صنعها"، وستظل اللعبة خارج متجر التطبيقات في المستقبل المنظور.

وجدت المحكمة أنه فيما يتعلق بحركة Epic Games فيما يتعلق بألعابها، بما في ذلك Fortnite، فإن Epic Games لم تظهر بعد ضررًا لا يمكن إصلاحه.

وتابعت المحكمة قائلة: "لاحظت المحكمة أن Epic Games اختارت استراتيجيًا خرق اتفاقياتها مع Apple والتي غيرت الوضع الراهن".

من الناحية العملية، هذا يعني أن Epic Games لن تكون قادرة على تحديث Fortnite على iOS، وأن أي شخص يلعب حصريًا على iOS لن يكون قادرًا على التحديث إلى الموسم الرابع، عندما يحلق باقي المجتمع عالياً كأبطال خارقين من Marvel ، اللعب بعناصر جديدة ، والقيام بكل الأشياء التي يقوم بها المرء بشكل عام في بداية الموسم. يبدو أن Epic تأمل في أن الغضب من مستخدمي iOS سيساعد في زيادة الضغط العام مع استمرار المعركة القانونية.

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