اندلاع حريق ضخم بمستوده أقمشة بالسعودية (صور)

اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، بمستودع أقمشة بحي المحجر في محافظة جدة بالسعودية، وقامت فرق الدفاع المدني بالمحافظة بالانتقال فور تلقيها بلاغ لموقع الحريق.

قالت المديرية العامة للدفاع المدني وعبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر": يباشر الآن مدني جدة حريقًا اندلع في مستودع أقمشة بحي المحجر، و لا زالت الفرق تعمل لإخماد الحريق.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد نشرت صورا وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام سعودية، كانت قد أفادت بأن حريقًا اندلع في عدة مستودعات في المنطقة الصناعية في مدينة جدة،