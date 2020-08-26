بعد تجديد تعاقده.. ماذا قدم محمد عبد الغني مع الزمالك ؟ (أرقام)

نجح النادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في تجديد تعاقد مدافعه المتألق محمد عبد الغني حتي عام 2024، في إطار سياسة مجلس إدارة القلعة البيضاء للحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأبيض استعدادًا للمرحلة القادمة.





وانضم محمد عبد الغني صاحب الـ27 عامًا إلي النادي الزمالك في شتاء 2018 قادمًا من نادي مصر (إف سي مصر سابقا)، وقدم اللاعب مستويات رائعة في خط دفاع الفريق الأبيض وأصبح من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها "كارتيرون" في تشكيلة الفريق.





أرقام محمد عبد الغني مع الزمالك:

خاض محمد عبد الغني 38 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز بإجمالي دقائق لعب فعلية (2884 دقيقة) ، ولم يسجل أي أهداف، ولكن صنع هدف وحيد، وحصل على 5 بطاقات صفراء، وتعرض للطرد مرتين.





شارك في 6 مباريات بكأس مصر مع الزمالك بإجمالي دقائق لعب فعلية (600 دقيقة)، وحصل على بطاقة صفراء، وخاض مباراة بكأس السوبر المصري ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.





لعب "عبد الغني" 18 مباراة مع الزمالك بالبطولات الإفريقية (10 مباريات بالكونفيدرالية – 7 مباريات في دوري أبطال إفريقيا – 1 مباراة بكأس السوبر الإفريقي) لم يسجل اللاعب أي أهداف خلال مباريات فريقه الإفريقية.





كما خاض اللاعب مباراتين في البطولة العربية ولم يسجل أهداف ايضًا.





حصل "عبد الغني" مع الزمالك على 5 بطولات (2 كأس مصر – 1 كأس الكونفيدرالية الإفريقية – 1 كأس السوبر الإفريقي – 1 كأس السوبر المحلي).