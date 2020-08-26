مدير برشلونة: لا نفكر في أي بند لفسخ عقد ميسي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكد رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لن يبلغ إدارة الفريق بعدم حضوره لتدريبات البرسا، مؤكدًا أن النادي الكتالوني يبحث في الوقت الحالي حل مشكلة اللاعب.



وقال بلانيس الذي تولى المنصب خلفاً للفرنسي إريك أبيدال المقال الأسبوع الماضي، خلال تقديم الوافد الجديد البرتغالي ترينكاو والذي طغى عليه تماماً إعلان الثلاثاء، عن رغبة ميسي في الرحيل أن "ميسي لم يبلغنا بأنه لن يحضر للتدريب (اجتياز فحص فيروس كورونا المستجد يوم الأحد، قبل استئناف التدريبات يوم الإثنين)".



وأضاف خلال المؤتمر الافتراضي: "لكن كل المحادثات ستبقى بين الطرفين (النادي واللاعب) ولن نتحدث بشأن ما يقال احتراماً، لأننا نضع كل جهودنا في هذا الحوار".



وتابع: "يجب أن يكون هناك احترام كبير لميسي ولتاريخه، لا نفكر في أي بند لفسخ عقده، زواج ميسي وبرشلونة جلب الكثير للطرفين (النادي واللاعب)، الكثير من الفرح للجماهير، وداخلياً، نعمل على إقناع ميسي، لإيجاد أفضل حل لبرشلونة ولميسي".



وأردف قائلاً: "هذه ليست مشاجرة بين ميسي وبرشلونة، ولا يستحق أي منهما ذلك، نحن نعمل على بناء برشلونة بعقلية الفائز، لا يوجد انقسام داخل النادي على ليو (ميسي)، كل من يعرف كرة القدم يريده أن يبقى هنا ليفوز مرة أخرى، إنه لاعب فائز".



وأبرز: "نرى ميسي كلاعب في برشلونة، اليوم وصل ترينكاو، ونأمل أن ينتصر إلى جانب ميسي، أعاد برشلونة بناء صفوفه عدة مرات في تاريخه، ودائماً عاد بقوة، فكرتنا هي القيام بذلك مرة أخرى، حول أفضل لاعب في العالم"، مشيراً إلى أنه لم يفقد الأمل في الإبقاء على النجم ميسي في صفوف النادي.

أخبار تهمك

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الوزراء يفجر مفاجأة غير سارة عن إصابات كورونا اليوم

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مانشستر سيتي يصدم برشلونة بقرار جديد

منذ ساعة و 20 دقيقة

مدير برشلونة: لا نفكر في أي بند لفسخ عقد ميسي

منذ ساعة الا ربع

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يعرض بديل أحمد فتحي على فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

نجم مانشستر سيتي بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - والدة محمد عبدالوهاب: تم تعيين إبني في الأهلي وأمير عبدالحميد طفشه

منذ أقل من ساعة

فايلر يدرس عدم الاعتماد على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

إبراهيم سعيد يشن هجوما ناريا على الخطيب بسبب مدرب الناشئين

منذ أقل من ساعة

برشلونة: ميسي لن يرحل

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ حوالي 8 ساعات

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

مانشستر سيتي يصدم برشلونة بقرار جديد

مدير برشلونة: لا نفكر في أي بند لفسخ عقد ميسي

09:31 م

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

06:23 م

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

05:30 م

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى