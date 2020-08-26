مدير برشلونة: لا نفكر في أي بند لفسخ عقد ميسي

أكد رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لن يبلغ إدارة الفريق بعدم حضوره لتدريبات البرسا، مؤكدًا أن النادي الكتالوني يبحث في الوقت الحالي حل مشكلة اللاعب.









وقال بلانيس الذي تولى المنصب خلفاً للفرنسي إريك أبيدال المقال الأسبوع الماضي، خلال تقديم الوافد الجديد البرتغالي ترينكاو والذي طغى عليه تماماً إعلان الثلاثاء، عن رغبة ميسي في الرحيل أن "ميسي لم يبلغنا بأنه لن يحضر للتدريب (اجتياز فحص فيروس كورونا المستجد يوم الأحد، قبل استئناف التدريبات يوم الإثنين)".







وأضاف خلال المؤتمر الافتراضي: "لكن كل المحادثات ستبقى بين الطرفين (النادي واللاعب) ولن نتحدث بشأن ما يقال احتراماً، لأننا نضع كل جهودنا في هذا الحوار".







وتابع: "يجب أن يكون هناك احترام كبير لميسي ولتاريخه، لا نفكر في أي بند لفسخ عقده، زواج ميسي وبرشلونة جلب الكثير للطرفين (النادي واللاعب)، الكثير من الفرح للجماهير، وداخلياً، نعمل على إقناع ميسي، لإيجاد أفضل حل لبرشلونة ولميسي".







وأردف قائلاً: "هذه ليست مشاجرة بين ميسي وبرشلونة، ولا يستحق أي منهما ذلك، نحن نعمل على بناء برشلونة بعقلية الفائز، لا يوجد انقسام داخل النادي على ليو (ميسي)، كل من يعرف كرة القدم يريده أن يبقى هنا ليفوز مرة أخرى، إنه لاعب فائز".