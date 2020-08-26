إبراهيم سعيد يشن هجوما ناريا على الخطيب بسبب مدرب الناشئين

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص إبراهيم سعيد، مدافع الأهلي والزمالك الأسبق، على شن هجوما قويا على مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.

 

وطالب نجم منتخب مصر السابق إدارة الأهلي بتحمل نفقات علاج أحمد سراج المدير الفني لفريق 19 عاماً بالقلعة الحمراء الذي تعرض لوعكة صحية شديدة بعد قرار خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين باستبعاده من منصبه.

 

وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر: "مافعله مجلس إدارة  النادي الأهلي مع احمد سراج عيب بصراحة".

 

واتهم مدافع الأهلي الأسبق مسؤولي قطاع الناشئين الحاليين بتصفية الحسابات واتباع سياسة المجاملات.

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