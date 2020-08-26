"لغبطيطا".. تقترب من المليون الثاني بعد يوم من طرحها وتتصدر تريند "اليوتيوب"

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تصدرت أغنية لغبطيطا للفنان عمر كمال، والفنان حسن شاكوش التريند الاول علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" واقتربت من المليون الثاني بعد يوم واحد من طرحها.

والأغنية من كلمات إسلام المصري، توزيع إسلام ساسو.

وكان عمر كمال قد قرر تأجيل طرح تلك الأغنية بسبب وفاة اليوتيوبر الشاب مصطفى حفناوي، حيث كان من المقرر طرحها يوم الخميس الماضي عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات"يوتيوب".

وفي سياق آخر، تعاون حسن شاكوش مؤخرًا مع الفنان أحمد سعد في دويتو غنائي يحمل اسم "100 حساب"، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي.
لغبطيطا.. تقترب من المليون الثاني بعد يوم من طرحها وتتصدر تريند اليوتيوب

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