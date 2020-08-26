خاص - والدة محمد عبدالوهاب: تم تعيين إبني في الأهلي وأمير عبدالحميد طفشه

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:19 م
والدة محمد عبد الوهاب
والدة محمد عبد الوهاب
مصطفى صابر
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علقت والدة النجم الراحل محمد عبد الوهاب نجم منتخب مصر والأهلي السابق على تعيين نجلها داخل القلعة الحمراء بعد وفاة محمد عبد الوهاب.


وقالت والدة عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ "الفجر": "تم تعيين نجلي أحمد داخل النادي الأهلي، ولكن هو الأن لا يعمل داخل النادي، وكان الكابتن أمير عبد الحميد وراء رحيله لحد ماطفشه".


وأضافت : " كابتن الخطيب اتصل بيمنذ شهر تقريباً أتطمئن علينا، وسألني لو عاوزين أي حاجة أنا تحت أمركم.. وقلتله شكرا ياكابتن".


وتابعت : "الكابتن سيد عبد الحفيظ بيتصل بينا دائماً، ولو راح لوالدته لازم يجي هنا ويطمن عليا وواقف معانا على طول".


واختتمت قائلة :" النادي الأهلي مسبناش ووقف معانا والكابتن حسن حمدي صرف لنا جميع مستحقات محمد الله يرحمه وقتها، وقام بتسمية صالة داخل النادي الأهلي بإسمه".

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والدة محمد عبد الوهاب محمود عبد الوهاب محمد عبد الوهاب سيد العبد الحفيظ النادي الأهلي

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