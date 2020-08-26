أشرف عقبة: اللقاح المرتقب لن يعطي مناعة ضد كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن وزارة الصحة واجهت أزمة كورونا منذ اللحظة الأولى بشكل احترافي، واستطاعت أن تخفض عدد الإصابات بشكل ملحوظ. 

وتابع "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أنه لا يوجد لقاح يعطي مناعة تصل لـ 100%، ولكن سيؤدي إلى قلة عدد الإصابات بصورة كبيرة، ومع وجود لقاح ضد كورونا في المستقبل لابد أمن تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

ولفت إلى أن العالم لم يكن يتوقع أن الأمراض المعدية سيكون لها وجود في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن أمراض القلب والسكر والضغط كانوا السبب الرئيسي للوفيات، ولكن فيروس كورونا وبعض الأمراض المعدية أصبحت سببًا كبير في الوفاة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



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