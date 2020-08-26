أحدث ظهور لأحمد مجدى عبر إنستجرام

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان أحمد مجدي على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر أحمد مجدي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها بخاصية الأبيض وأسود، واعتمد فيها على الإبتسامة العريضة، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والإشادة من قبل جمهوره ومحبيه.


وكان أخر ظهور للفنان أحمد مجدى في شهر رمضان من خلال مسلسل "فرصة تانية"، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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